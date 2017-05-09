أعلن المتحدث باسم الحكومة الأردنية محمد المومني ان بلاده ستتخذ جميع الإجراءات لحماية حدودها مع سوريا, ومنها "الدفاع بالعمق", وذلك ردا على اعتبار وزير الخارجية وليد المعلم بأن أي قوات أردنية هي" معادية" في حال دخولها الأراضي السورية.

وذكرت وكالات انباء ان المومني اشار, في مقابلة أجراها مع التلفزيون الأردني، الى ان بلاده "ستتخذ كافة الإجراءات على الأصعدة الدبلوماسية والسياسية والميدانية في سبيل التأكد من أمن وسلامة الحدود مع سوريا", مؤكداَ استمرار موقف بلاده " المتزن والحكيم" من الأزمة السورية.

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وأضاف "ما يعنينا في الأردن أن يكون هناك وقف للتصعيد ووقف لإطلاق النار بكافة أرجاء سوريا وبالتحديد المناطق القريبة من حدودنا، ومصلحتنا الاستراتيجية العليا هي سوريا آمنة ومستقرة وأن يعود الأمن والاستقرار إليها بوحدة التراب السوري".

وفي سياق متصل, نقلت صحيفة "الغد" الأردنية، عن مصادر رسمية قولها إن "موقف الأردن ثابت من سياسة الدفاع بالعمق السوري، دون الحاجة لتدخل عسكري"، معتبرة أن أمن واستقرار الحدود أولوية أردنية.

كما نفت المصادر علم الجهات الأردنية بـ"أي اتفاق حول وجود ممرات آمنة في العمق السوري عبر الأردن".

وكان وزير الخارجية وليد المعلم قال, في مؤتمر صحفي, يوم الاثنين, ان بلاده "ستعتبر أي قوات أردنية تدخل سوريا معادية"، لكنه أكد أن "المواجهة مع الأردن ليست واردة".

وسبق ان اعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني, الشهر الماضي, ان الجيش الاردني لن يتدخل عسكرياَ جنوب سوريا, وذلك بعد اتهامات الرئيس بشار الأسد للأردن بالتحضير لعمل عسكري في الجبهة الجنوبية.

وشدد الأردن مرارا على ضرورة إيجاد حل سياسي للازمة السورية, محذرا من انعكاس التطورات السورية على استقرار المنطقة ودول الجوار, في حين يوجه النظام السوري اتهامات للأردن بازدياد حدة التوتر في سوريا من خلال دعم مقاتلي المعارضة.