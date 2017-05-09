شهدت عدة مناطق بريفي دمشق وحماه, يوم الثلاثاء, عمليات قصف, وسط تبادل للتهم بين الأطراف بخرق " اتفاق "خفض التوتر", الذي دخل حيز التنفيذ ليل الجمعة- السبت, بموجب مذكرة وقعتها الدول الضامنة خلال اجتماع أستانا.

وذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان جرحى مدنيون سقطوا إثر قصف مدفعي لقوات النظام على مدينتي دوما وعربين في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

وأضافت المصادر ان قوات النظام استهدف بقذيفتي هاون الأحياء في مدينة زملكا بالغوطة الشرقية.

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

من جهتها, اتهمت مصدر موالية تنظيم "جيش الإسلام" بقصف زملكا ومحيط عربين بعدة قذائف هاون.

وفي ريف حماه, أشارت مصادر معارضة الى ان قوات النظام قصفت بالمدفعية والصواريخ مدينتي كفرزيتا واللطامنة.

من جانبها, أعلنت قناة (المنار) اللبنانية عن "إصابة شخص من بلدة الفوعة المحاصرة في ريف ادلب الشمالي برمايات القنص من مواقع المسلحين في ناحية بنش في خرق للهدنة المُبرمة ضمن اتفاق البلدات الاربعة".

من جهة أخرى, أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، الثلاثاء، أن ممثلي روسيا في اللجنة "الروسية – التركية" المشتركة لمراقبة الهدنة في سوريا، رصدوا 12 انتهاكا لنظام وقف إطلاق النار، خلال الساعات الـــ24 الأخيرة، فيما رصد ممثلو تركيا انتهاكين إثنين.

وجاء في النشرة اليومية لمركز المصالحة الروسي في سوريا ان "ممثلي الجانب الروسي، في اللجنة "الروسية — التركية" المشتركة لمتابعة مسائل انتهاكات الاتفاقية المشتركة، رصدوا اليوم 12 انتهاكا خلال 24 ساعة في محافظات دمشق — 3 واللاذقية —4 وحماة —3 ودرعا —2، كما أشارت النشرة إلى أن الجانب التركي رصد انتهاكين إثنين لاتفاقية الهدنة في محافظتي دمشق وحماة.

ودخل اتفاق إقامة "مناطق تخفيف التصعيد" في سوريا حيز التنفيذ ليل الجمعة- السبت, بموجب مذكرة تم التوقيع عليها بين ممثلي الدول الضامنة لاتفاق الهدنة في سوريا , يوم الخميس, خلال الاجتماع العام الختامي لمفاوضات "استانا-4.

واعتمدت الدول الضامنة الثلاث للهدنة في سوريا، روسيا وإيران وتركيا، مذكرة تفاهم حول إنشاء 4 مناطق تخفيف التصعيد في سوريا لمدة 6 أشهر، خلال المفاوضات في أستانا .

وتتضمن مناطق "وقف تصعيد" الصراع محافظة إدلب الواقعة تحت سيطرة فصائل جهادية بينها جبهة فتح الشام (النصرة سابقا), والثانية أجزاء شاسعة من محافظات حماة وحمص واللاذقية، والثالثة الغوطة الشرقية الواقعة في ضواحي دمشق، والرابعة اجزاء من محافظة درعا.