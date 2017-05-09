أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف, يوم الثلاثاء, ان المباحثات بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الامريكي ريكس تيلرسون, والمقررة يوم الأربعاء المقبل, ستركز على الوضع في سوريا.

وذكرت وكالات انباء ان وكالة (نوفوستي) نقلت عن ريابكوف قوله, إثر لقائه نائب وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية توماس شانون, في نيويورك , إن "اللقاء سيركز على سوريا, لذلك عملنا مع شانون على تسهيل أجندة المباحثات بين الوزيرين حتى يكون لديهما وقت أكثر لمناقشة الوضع في سورية والقضايا الدولية الأخرى”.

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ويعتزم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف زيارة الولايات المتحدة الأمريكية اليوم, حيث من المقرر أن يجتمع بنظيره الأمريكي الأربعاء المقبل, لبحث عدة ملفات من بينها الأزمة السورية.

وأكد لافروف منذ ايام استعداد بلاده لاستنئاف التعاون مع الولايات المتحدة بشأن حل الأزمة السورية, وذلك بعدما شهدت علاقات البلدين توتراَ على خلفية الضربات الامريكية على سوريا.

وتأتي زيارة لافروف المزمعة لواشنطن, بعد نحو شهر على زيارة قام بها تيلرسون الى موسكو, بعد الضربات الامريكية على سوريا, حيث التقى نظيره الروسي, وكشف لافروف حينها عن حصول "تقدم جزئي", في المباحثات, و تم الاتفاق على مواصلة التعاون لمحاولة إيجاد حل سياسي في البلاد وإنشاء مجموعة عمل مشتركة خاصة بتسوية الخلافات بين البلدين، بما في ذلك، الخلافات حول الأزمة السورية.

وتوترت العلاقات بين موسكو وواشنطن في الفترة الاخيرة, بعد لجوء أميركا لمعاقبة النظام السوري وشنها ضربات على قاعدة الشعيرات بحمص, ردا على هجوم خان شيخون بريف ادلب, تم اتهام دمشق بشن الكيماوي على المنطقة, في هجوم امريكي ادانته موسكو بشدة, وسط تهديدات بين البلدين باتخاذ إجراءات عقابية متبادلة.