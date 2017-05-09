أعلنت الأمم المتحدة, يوم الاثنين, عن إدخال قافلة مساعدات انسانية إلى منطقة وادي بردى بريف دمشق.

ونقلت وكالات انباء عن المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية ستيفان دوجاريك قوله ان "القافلة تتضمن مواد غذائية ومياه الشرب ومستلزمات النظافة العامة وصلت إلى أكثر من 30 ألف محتاج في وادي بردى".

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وأضاف دوجاريك أن "الأدوات الجراحية وبعض المواد والمعدات الطبية منعت من التحميل، أو تم تقليل عددها".

وجاءت المساعدات بعد ايام على اعلان محافظ ريف دمشق علاء إبراهيم ان منطقة وادي بردى باتت "خالية من المسلحين", بعد خروج 100 مسلح مع عائلاتهم إلى منطقة الرحيبة بريف دمشق.

واشار المسؤول الأممي الى ان "الكثير من المناطق المحاصرة يصعب الوصول إليها"، والمنظمة لم تتمكن من توصيل المساعدات إليها "بسبب الوضع غير الآمن والتقييدات المفروضة من قبل أطراف النزاع".

وكانت الامم المتحدة اعلنت, يوم الثلاثاء الماضي, عن توجه قافلة مساعدات إنسانية أممية إلى بلدة دوما في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

وتعيش العديد من المناطق السورية ظروفا انسانية مأساوية نتيجة الحصار, حيث سجلت فيها حالات وفاة جراء "المجاعة" ونقص الادوية, وسط تبادل التهم بين النظام والمعارضة عن الكارثة الانسانية, في ظل مناشدات اممية وعدة منظمات بضرورة ادخال المساعدات للمحاصرين.