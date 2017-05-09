أعلن الموفد الاممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا, يوم الثلاثاء, عن استئناف جولة جديدة من مباحثات السلام السورية في مدينة جنيف السويسرية يوم 16 أيار الجاري, معرباَ عن "أمله" في ان ينعكس اتفاق "خفض التصعيد" إيجابا على المفاوضات السياسية .

وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة, في بيان, نشرته وكالات أنباء, أن "دي ميستورا سيعقد اجتماعا جديدا بين الأطراف السورية في مدينة جنيف بسويسرا".

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وأشار البيان إلى أن الأطراف المدعوة إلى الاجتماع ستجري مفاوضات مكثفة من أجل إيجاد حل للأزمة السورية في إطار قرار مجلس الأمن 2254.

ولم يذكر البيان الأطراف التي سيتم توجيه الدعوة إليها لحضور الاجتماع أو مدة المفاوضات.

وسبق ان اعل ندي ميستورا عن استئناف جولة سادسة من مفاوضات السلام السورية في مدينة جنيف في شهر أيار, لكن دون ان يحدد التاريخ .

وعقدت 5 جولات من مفاوضات جنيف, اخرها الشهر الماضي, حيث تمت مناقشة 4 سلات وهي الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب. في ظل خلافات بين المشاركين حول اولوية المواضيع, حيث يشدد وفد النظام على اولوية مناقشة ملف مكافحة الارهاب, في حين تشدد المعارضة على بحث مسالة الاسد والانتقال السياسي.

من جهة اخرى, اعرب دي ميستورا عن "أمله" في أن يساهم اتفاق "خفض التوتر"، الذي تم التوصل إليه، خلال محادثات أستانا، الأسبوع الماضي، في خفض التوتر بسوريا، وأن "ينعكس هذا الوضع إيجابا على المفاوضات السياسية بجنيف".

وسبق ان وصف دي ميستورا، خطة إقامة مناطق آمنة في سوريا بأنها "خطوة في الاتجاه الصحيح" لوقف القتال.

ودخل اتفاق إقامة "مناطق تخفيف التصعيد" في سوريا حيز التنفيذ ليل الجمعة- السبت, بموجب مذكرة تم التوقيع عليها بين ممثلي الدول الضامنة لاتفاق الهدنة في سوريا , يوم الخميس, خلال الاجتماع العام الختامي لمفاوضات "استانا-4.