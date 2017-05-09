حقق فريق روما فوزاً مقنعاً في سان سيرو على مضيفه ميلان 4-1 في قمة المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الايطالي.

في مباراة تألق فيها جناح الفريق محمد صلاح وسجل أهداف روما كل من البوسني إيدن دزيكو (8 و28) و ستيفان الشعرواي (78) و دانييل دي روسي (87 من ركلة جزاء)، بينما جاء هدف ميلان الوحيد عبر الكرواتي ماريو بازاليتش (76).



على ملعب "سان سيرو" في ميلانو، استعاد روما توازنه بفوز مستحق على ميلان 4-1 عاد به إلى المركز الثاني بعدما رفع رصيده إلى 78 نقطة متخلفاً بـ 7 نقاط خلف يوفنتوس المتصدر.



وضرب روما بقوة في الشوط الأول وسجل هدفين عبر نجمه البوسني إدين دزيكو بتسديدة قوية بيمناه من داخل المنطقة (8) ورأسية من مسافة قريبة اثر ركلة ركنية (28) رافعاً رصيده 27 هدفاً وانفرد بصدارة لائحة الهدافين بفارق هدفين أمام مهاجم تورينو أندريا بيلوتي.



وقلص الكرواتي ماريو بازاليتش الفارق في الدقيقة 75، لكن لاعب ميلان السابق ستيفان الشعراوي أعاده إلى سابق عهده بتسجيله الهدف الثالث (78) قبل أن يضيف دانييلي دي روسي الهدف الرابع في الدقيقة 87 من ركلة جزاء طرد على اثرها غابريال باليتا لعرقلته الدولي المصري محمد صلاح.



في المقابل، واصل ميلان نتائجه المخيبة ومني بخسارته الثانية في مبارياته الأربع الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز، فتجمد رصيده عند 59 نقطة وبقي سادساً في صراعه على بطاقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم المقبل.

سيريانيوز



