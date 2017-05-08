بدأت, يوم الاثنين, عملية خروج دفعة من مسلحي مخيم اليرموك بدمشق باتجاه ادلب, مع عائلاتهم , من اتفاق "البلدات الاربع".

وذكرت مصادر مؤيدة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, انه جرى إخراج دفعة من مسلحي مخيم اليرموك إلى الشمال السوري .

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من جهتها, اشارت مصادر معارضة الى خروج 20 جريحاً من مقاتلي هيئة "تحرير الشام" مع عائلاتهم من مخيم اليرموك باتجاه إدلب ضمن اتفاق "المدن الأربع".

ودخلت, في وقت سابق اليوم, عدد من سيارت الإسعاف التابعة للهلال الأحمر إلى بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين في ريف إدلب الشمالي لنقل 5 حالات مرضية مع 14 مرافقا من عائلاتهم مقابل خروج مسلحين من مخيم اليرموك جنوبي دمشق.

وتم التوصل مؤخرا لاتفاق بين السلطات السورية والفصائل المسلحة بشان 4 بلدات محاصرة, حيث تم انجاز المرحلة الاولى من عملية اجلاء أهالي ومسلحي بلدات كفريا والفوعا ومضايا والزبداني.

وكانت المعارضة المسلحة تحاصر بلدتي الفوعة وكفريا بمحافظة إدلب, فيما تحاصر قوى الجيش النظامي و"حزب الله" اللبناني بلدتي الزبداني ومضايا الخاضعتين لسيطرة المعارضة والقريبتين من الحدود اللبنانية.

وتحدثت أنباء مؤخرا عن شروط جديدة طرحتها الأطراف المعنية تتضمن إخلاء باقي أهالي كفريا والفوعة خلال 60 يوماً وتنفيذ وقف لإطلاق النار في كفريا والفوعة وعدد من البلدات والقرى في ريف إدلب وفي ببيلا وبيت سحم ويلدا في الغوطة الشرقية مقابل إخلاء مسلحي جبهة النصرة من مخيم اليرموك وإطلاق سراح عدد من المعتقلين .