أرسل الرئيس بشار الأسد, برقية تعزية, يوم الاثنين, إلى نظيره الإيراني حسن روحاني, بضحايا منجم الفحم الحجري في مدينة أزاد شهر في كلستان شمال ايران.

وذكرت وكالة انباء (فارس) الايرانية, ان الاسد عبر بإسم الشعب السوري وبإسمه شخصياً عن "أحر التعازي وخالص المواساة إلى الرئيس روحاني والشعب الإيراني في ضحايا هذا الحادث الأليم", داعياً لأسر الضحايا "بالصبر والسلوان وأن يبعد عن اايران أي مكروه".

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وسقط قتلى وعشرات المصابين, يوم الأربعاء الماضي, جراء حدوث انفجار بمنجم للفحم في مدينة ازادشهر بمحافظة كلستان شمال ايران.