تمكن الجيش النظامي يوم الاثنين، من توسيع سيطرته على مساحات جديدة في ريف حمص الشرقي، وانتزاع أراضي وتلال من تنظيم "الدولة الاسلامية "(داعش).

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) , نقلا عن مصدر عسكري,أن "الجيش النظامي بسط سيطرته على تلة المدراج و3 نقاط أخرى في ريف حمص الشرقي، بعدالقضاءعلى أعداد من عناصر التنظيم".

من جانبها، تحدثت مصادر مؤيدة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الجيش النظامي سيطر نارياً على سلسلة جبال صبيحية الاستراتيجية المشرفة على طريق تدمر بغداد ضمن العملية العسكرية والهادفه الى تحرير البادية السورية وصولا للحدود العراقية.

واضافت أن الجيش النظامي بالتعاون مع الدفاع الوطني تمكن أيضاً من توسيع نطاق سيطرته بمنطقة تلال الشومرية في محيط قريتي رجم القصر ورحوم بريف حمص الشرقي, بعد معارك عنيفة مع تنظيم "داعش.

وكانت القوات النظامية تمكنت أمس الأحد، من السيطرة على رجم العالي بالريف الشرقي لحمص بعد معارك مع "داعش"

وبدأ الجيش النظامي من اكثر من اسبوع عملية عسكرية واسعة, ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في ريف حمص الشرقي , حيث سيطر على قرى جديدة وعدد من التلال.

يشار الى ان الجيش النظامي استعاد , مؤخراَ, السيطرة على مدينة تدمر، كما وسع نطاق سيطرته بالمناطق المحيطة بالمدينة وريفها .



