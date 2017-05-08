غادرت معاونة وزير الصحة، هدى السيد، سوريا بعد أقل من شهر على إعفائها من منصبها، بموجب مرسوم رئاسي, بعد اتهامات بالفساد طالتها حينما كانت على رأس عملها ضمن الوزارة.

ونشرت السيد عبر صفحتها الرسمية على (فيسبوك) صورة لطائرة تحلق بالجو, وعلقت "سكرت فصل من حياتي ورايحة على فصل جديد".

من جهتها, تحدثت معلومات متطابقة من مصادر عدة, عبر صفحات التواصل الاجتماعي، عن "مغادرة معاونة وزير الصحة خارج البلد, هرباً من أي تحقيق أو مساءلة بخصوص التجاوزات التي قامت بها أثناء توليها منصبها".

وأوضحت المصادر أن "هناك شبهات حول تورط هدى السيد بملفات فساد ضخمة وخاصّة ملف غلاء أسعار الدواء في سوريا، وهذا ما دفعها للهروب قبل فتح تحقيقات موسّعة حول تلك الملفات".

وتسببت معاونة وزير الصحة بإتلاف 200 ألف جرعة لقاحات، بقيمة مليار ليرة سورية، العام الماضي، بسبب إهمال التخزين وفقدان فاعلية اللقاح، نتيجة اتخاذها قرارات خاطئة, بحسب المصادر.

وأثار هذا الامر تساؤلات عديدة في صفوف نشطاء موالين للنظام السوري حول طريقة هربها، لاسيما وانها متهمة بملفات فساد كبيرة.

وكان الرئيس الأسد أصدر في العاشر من نيسان الماضي، مرسوماً بإعفاء هدى السيد معاونة وزير الصحة لشؤون الدواء من منصبها, بعد التورط بملفات فساد ضخمة وخاصّة ملف غلاء أسعار الدواء.

يذكر أن السيد كانت متورطة بملف اللقاحات أو ما يسمى بالملف الأسود في وزارة الصحة بحسب تقرير الهيئة العامة للرقابة والتفتيش، وتم الحجز على أموالها بناء على تقرير الهيئة، إلا أن رئيس مجلس الوزراء السابق، وائل الحلقي، أصدر قراراً بإلغاء الحجز الاحتياطي على أموالها.