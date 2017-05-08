أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق, يوم الاثنين, نشرة جديدة بأسعار الخضار والفواكه .

وحددت النشرة أسعار بعض أنواع الخضراوات، حيث سجلت اسعار الاصناف ثباتا, باستثناء البطاطا والزهرة والباذنجان حيث سجلت اسعارها انخفاضا طفيفا, في حين عاودت اسعار البندورة ارتفاعها, وصلت الى 500 ليرة, كما ارتفع سعر الفول والثوم, مقارنة بالنشرة السابقة.

كما حددت النشرة أسعار بعض أنواع الفواكه, حيث تبين ان الاسعار لا تزال ثابتة.

وتشهد أسواق دمشق, ارتفاعاً متزايداَ في أسعار الخضار والفواكه، وتكون الاسعار متفاوتة حسب المنطقة ومزاجية البائع, وسط وعود حكومية مرارا بتخفيض الأسعار في الأسواق.

سيريانيوز