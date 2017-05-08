قال رئيس "الائتلاف الوطني" المعارض، المنتخب حديثا رياض سيف, ان مطالب المعارضة بانتقال سياسي يتضمن رحيل الرئيس بشار الأسد "لم تتغير".

واوضح سيف, في حوار أجرته معه وكالة (الأناضول), نشر يوم الاثنين, أن "التطورات على الصعيد الميداني، والتطورات الإقليمية، لم تغيّر مطالب المعارضة بانتقال سياسي يتضمن رحيل الأسد".

واشار سيف الى أن "هناك إجماع عند كل قوى المعارضة بأن بشار الأسد لا يمكن قبوله بأي مرحلة انتقالية، أو فيما بعد، لا هو ولا أعوانه".

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وتطالب اطياف من المعارضة السورية وعدد من الدول الغربية مرارا بعملية انتقال سياسي دون بقاء الاسد, في حين تصر روسيا وإيران, الداعمين للنظام السوري, على ترك مصير الأسد للشعب السوري

وشدد سيف على ان "إصلاح الائتلاف" يعد " أولوية", مبينا أن "خطته القادمة هو أن يقوم الائتلاف بالدور الذي وجد من أجله، إذ وجد في 11 تشرين الثاني 2012، ليكون قيادة للشعب السوري بالمناطق المحررة من النظام، ويحشد كل الإمكانيات لإسقاط النظام، ويؤمن الخدمات والاحتياجات للشعب السوري في هذه المناطق".

وأضاف أن "الائتلاف لم يقم بهذا الدور بالشكل الذي أوجد لأجله، لذا نحن في محاولة لإصلاح الائتلاف ووضع كل الأطراف والدول الصديقة ، لنقدم خدمات ضرورية وحشد الطاقات، في التعليم والصحة والزراعة والاقتصاد".

يشار الى ان رياض سيف تم انتخابه, يوم السبت، رئيسا جديدا للائتلاف المعارض, وذلك خلفاً لأنس العبدة.