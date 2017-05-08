أصدر الرئيس بشار الأسد، يوم الاثنين، مرسوماً سمح بموجبه لمن أنهى الخدمة الإلزامية، أن يلتحق مباشرة بالدراسة الجامعية في حال حقق الشروط الواردة في المرسوم.

ونص المرسوم الذي حمل رقم 128 لعام 2017، على إضافة فقرة إلى المادة (115) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم (250) تاريخ 10-7-2006 وتعديلاته.

وجاء في المادة الأولى من المرسوم 128، أن تضاف الفقرة (د) إلى المادة (115) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم (250) تاريخ 10-7-2006 وتعديلاته الآتي نصها:

د- يسمح للطالب الحاصل على شهادة الدراسة الثانوية منذ العام 2011 وحتى العام 2016 والذي التحق بخدمة العلم الالزامية أو الاحتياطية خلال هذه الفترة ولم يسجل في الجامعة بأن يسجل في الاختصاص الذي يرغب فيه اذا توافر الشرطان الآتيان:

- أن يسجل في الجامعة في بداية العام الدراسي الذي يلي تاريخ تسريحه من الخدمة.

- أن يحقق العلامة المطلوبة للاختصاص الذي يرغب بالتسجيل فيه في عام حصوله على الشهادة الثانوية.

وحددت المادة الثانية من المرسوم المستفيدين من أحكام المرسوم، بأنهم كل من سرح من الخدمة قبل صدوره إذا حقق الشرط الوارد في الفقرة (د) من المادة (115) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على أن يسجل في بداية العام الدراسي الذي يلي تاريخ صدور هذا المرسوم.

وكان الأسد أصدر في 2011 المرسوم رقم / 203 الذي يقضي بإجراء مجموعة من التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم /250/ لعام 2006، حيث نص على مساعدة الطلاب بعلامتين على الأكثر في مقرر واحد، أو موزعتين على مقررين إذا كانت هذه المساعدة تؤدي إلى تبديل وضعهم، ومساعدة الطالب بست علامات على الأكثر في مقرر واحد أو موزعة على مقررين إذا كانت هذه المساعدة تؤدي إلى عدم استنفاده في أية سنة من سنوات الدراسة.

كما يشمل المرسوم تعديل الفقرة /أ/ من البند /2/ من المادة /116/ المتعلقة بالطلاب الذين يجوز قبولهم في الكليات والأقسام والاختصاصات في الجامعات دون التقيد بترتيب درجات النجاح والمعايير الأخرى التي يضعها مجلس التعليم العالي، وكذلك الفقرة /ج/ من المادة نفسها والتي تتعلق بقبول المعوقين.

سيريانيوز