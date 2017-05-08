قال المركز الروسي للمصالحة في "حميميم"، يوم الاثنين، إن تركيا دعت قادة فصائل المعارضة المسلحة إلى عدم الانسياق وراء استفزازات "الارهابيين"، استجابة منها لطلب روسيا لذلك.

وقال المركز في بيان، ان "الجانب الروسي وجه رسالة إلى الجانب التركي طلب فيها دعوة مجموعات المعارضة المسلحة، التي لها تأثير عليها، لعدم الانسياق وراء استفزازات الإرهابيين ضد القوات النظامية السورية".

وأضاف البيان ان "الجانب التركي أبلغ الجانب الروسي بأنه دعا زعماء المعارضة المسلحة إلى عدم الانسياق وراء استفزازات إرهابيي "جبهة النصرة" وتنظيم "داعش" الإرهابي".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت يوم الأحد ان مركز حميميم رصد 19 حالة إطلاق نار في مناطق وقف التصعيد في سوريا، فيما سجل الجانب التركي 15 خرقاً اثنان منهم في محافظة دمشق، و3 في درعا، و7 في حماة، و3 في حمص..

وكان اتفاق إقامة "مناطق تخفيف التصعيد" في سوريا دخل حيز التنفيذ ليل الجمعة- السبت 6 أيار, بموجب مذكرة تم التوقيع عليها بين ممثلي الدول الضامنة لاتفاق الهدنة في سوريا , يوم الخميس, خلال الاجتماع العام الختامي لمفاوضات "استانا-4.

وبموجب الاتفاق يمنع وقوع صدامات عسكرية بين الأطراف المتنازعة، واتخاذ التدابير لمواصلة الحرب على تنظيمي "داعش" و "النصرة", و إنشاء لجنة مراقبة على الهدنة من الأطراف الموقعة والضامنة بالتنسيق مع الامم المتحدة وضمان تنقل المدنيين غير المسلحين، وإيصال المساعدات الإنسانية, وضرورة انسحاب القوات الأجنبية من سوريا خلال شهر.

سيريانيوز