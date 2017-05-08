كشف مصدر ديبلوماسي روسي، يوم الاثنين، إن موسكو اقترحت على مجلس الأمن تبني قرار يدعم إنشاء مناطق لتخفيف التصعيد في سوريا.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر في البعثة الروسية بمنظمة الأمم المتحدة، قوله ان مشروع القرار يرحب بالمذكرة التي تم توقيعها في العاصمة الكازاخستانية أستانا يوم 4 أيار الحالي في ختام المفاوضات بشأن سوريا.

وكانت الدول الراعية لاجتماعات استانا بشأن سوريا وقعت اتفاقاً في 4 أيار الحالي، نص الاتفاق إقامة أربع مناطق منفصلة "لتخفيف التوتر" لمدة ستة أشهر على الأقل.

ويدعو مشروع القرار المطروح، جميع الأطراف إلى الالتزام بنظام وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أواخر العام 2016، بحسب المصدر.

وكان اتفاقاً لوقف اطلاق النار في سوريا تم التوصل اليه بوساطة روسية تركية دخل حيز التنفيذ من 31 كانون الأول الماضي، ولكنه شهد انتهاكات.

وتابع المصدر إن مشروع القرار يدعو الدول المعنية كافة للمساهمة في تنفيذ المذكرة حول إنشاء مناطق وقف التصعيد في سوريا.

ودخل اتفاق إقامة "مناطق تخفيف التصعيد" في سوريا حيز التنفيذ ليل الجمعة- السبت, بموجب مذكرة تم التوقيع عليها بين ممثلي الدول الضامنة لاتفاق الهدنة في سوريا , يوم الخميس, خلال الاجتماع العام الختامي لمفاوضات "استانا-4.

سيريانيوز