أزاحت وزارة الصناعة، يوم الأحد، الستار عن سيارة "شهبا" الجديدة المنتجة في الشركة السورية الإيرانية لتصنيع وتجميع السيارات "سيامكو".

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن وزير الصناعة نضال فلوح حديثه عن دور وزارة الصناعة كشريك مع معمل سيامكو لتصنيع السيارات بتدشين سيارة شهبا الجديدة التي تتمتع بمواصفات عالية.

وجاء الإعلان عن السيارة الجديدة، في أول أيام فعاليات المعرض الدولي الرابع لخدمات الشركات ورجال الأعمال سيرفكس 2017، والذي يجري في فندق "داما روز" بدمشق.

وكشف الوزير فلوح عن وجود عروض مميزة على سيارات سيامكو خلال أيام المعرض بخصم يصل لحدود 900 ألف ليرة سورية.

ومن جانبها، نقلت صحيفة "تشرين" الرسمية عن مدير عام شركة سيامكو زياد الناعمة قوله، انه لم يتم تحديد سعر السيارة الجديدة حتى الآن ريثما يتم إنهاء حساب تكلفة الإنتاج وتحديد تكاليف النقل والأمان ورسوم الرفاهية والتسجيل، مشيرا الى ان السعر سيشكل حالة الوسط بين سعر السيارتين السابقتين. فإذا كان سعر سيارة بالميرا يقارب 8 ملايين والشمرا بـ 6,5 ملايين فإن شهبا ستكون بحدود 7 ملايين وما فوق.

وكانت شركة "خلوف" التجارية أطلقت في شهر شباط الماضي سيارتين سوريتين في السوق المحلية.

يشار إلى أن عملية تصنيع سيارة "شهبا" توقفت جزئياً في السنوات السابقة بسبب نقص تأمين بعض المواد الأولية، قبل أن يتم معاودة عملية الإنتاج وطرحها في السوق.

يذكر أن مصنع "سيامكو" هو أكبر فرع لشركة "ايكو" خارج إيران، وهو أول مصنع لصناعة السيارات في سوريا ويقع في منطقة "عدرا" الصناعية وتم تشغيله في عام 2005 وبطاقة إنتاجية تبلغ 30 ألف سيارة سنوياً.

وتعود ملكية أسهم الشركة إلى شركة "إيران خودرو" لصناعة السيارات بنسبة 40 % والقطاعين الخاص والحكومي السوريين بنسبة 60 %. وتقوم الشركة حالياً بإنتاج سيارة سمند "شام" العادية.

سيريانيوز