عزز ليون موقعه في المركز الرابع بفوز صعب على ضيفه نانت 3-2 الأحد على ملعب "أولمبيك ليون بارك" في ليون الأحد في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وكان نانت البادئ بالتسجيل بواسطة فالنتان رونييه في الدقيقة 19، وانتظر ليون الدقيقة 65 لإدراك التعادل من ركلة جزاء انبرى لها نبيل فقير بنجاح، ثم منحه ماكسويل كورنيه التقدم بعد 5 دقائق (70).



وأدرك البلجيكي غيوم جيليه التعادل لنانت بعد 5 دقائق، قبل أن ينقذ كورنيه أصحاب الأرض من خيبة جديدة بتسجيله هدف الفوز بعد 5 دقائق أيضاً.



وكان ليون مني بخسارة مذلة أمام مضيفه أياكس أمستردام الهولندي 1-4 الأربعاء الماضي في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، وسيستضيفه إياباً الخميس المقبل.



وعزز ليون موقعه في المركز الرابع برصيد 63 نقطة مقابل 48 نقطة لنانت الثامن.



وفي مباراة ثانية، عمق رين محن مونبلييه عندما تغلب عليه 1-صفر على ملعب "روازون بارك" في رين .



وسجل الكونغولي الديموقراطي ندومبي موبيلي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 80.



وضرب رين عصفورين بحجر واحد، فهو استعاد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المباراتين الأخيرتين (تعادل وخسارة) مستعيداً المركز العاشر برصيد 47 نقطة، وألحق الخسارة الثالثة على التوالي بمونبلييه الذي بقي خامس عشر برصيد 39 نقطة وبقي في منطقة الخطر المؤدية الى الدرجة الثانية.