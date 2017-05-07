أوقف ديبورتيفو ألافيس الوافد الجديد ضيفه أتلتيك بيلباو السادس بفوزه عليه 1-صفر الأحد في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين ألافيس بهذا الفوز الذي رفع رصيده إلى 51 نقطة ونقله مؤقتًا إلى المركز التاسع، إلى الشاب الفرنسي تيو هرنانديز (19 عاماً) المعار من أتلتيكو مدريد والذي تابع في الشباك كرة نفذها إيباي غوميز من ركلة ركنية (53).



وجمد الافيس رصيد بيلباو عند 62 نقطة وأبقى المنافسة ثلاثية على بطافتي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) بينه وبين فياريال الخامس (63 نقطة) الذي سقط السبت 1-4 في كامب نو ملعب برشلونة، وريال سوسييداد السابع (62 نقطة) الذي تعادل مع مضيفه اشيبيلية 1-1 الجمعة في الافتتاح.



ووضع فالنسيا حداً لثلاث هزائم متتالية وأكرم وفادة أوساسونا أول الهابطين إلى الدرجة الثانية بأربعة أهداف للأرجنتيني إيزيكييل غاراي (22 و45) والإيطالي سيموني زازا (70) ورودريغو مورينو (75) مقابل هدف لميغل أولافيدي (90+2).



وعزز فالنسيا موقعه في المركز الثاني عشر برصيد 43 نقطة مقابل 19 نقطة لأوساسونا الأخير.