أنعش أرسنال آماله في المنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا بفوزه المستحق على ضيفه مانشستر يونايتد 2-صفر في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وسجل السويسري غرانيت تشاكا (54) وداني ويلبيك (57) الهدفين.



وحقق النادي اللندني الأهم وكسب النقاط الثلاث التي أنعشت آماله حيث عزز موقعه في المركز السادس برصيد 63 نقطة مع مباراتين مؤجلتين أمام ساوثهامبتون الأربعاء المقبل وسندرلاند في 16 الحالي.



ويتخلف أرسنال بفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد الخامس الذي يملك مباراة مؤجلة أمام ساوثهامبتون سيخوضها في 17 الحالي.



وتبقى لأرسنال مباراتين أخريين أمام ستوك سيتي وإيفرتون في المرحلتين الأخيرتين في 13 و21 الحالي، فيما يلعب مانشستر يونايتد مع توتنهام وكريستال بالاس في 14 و21 الحالي.



وهو الفوز الأول لمدرب أرسنال الفرنسي أرسين فينغر على غريمه البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد في 13 مواجهة بين المدربين (5 انتصارات و7 تعادلات) بينها 11 عندما كان البرتغالي مدرباً لتشيلسي.



وكان أرسنال الطرف الأفضل طيلة الشوط الأول بفضل تألق مهاجمه الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز، لكنه انتظر حتى الشوط الثاني ليحسم النتيجة في 3 دقائق.



ومنح تشاكا التقدم لأرسنال عندما تلقى كرة منأليكس أوكسليد تشامبرلين فسددها بقوة من مسافة بعيدة ارتطمت بظهر لاعب الوسط الإسباني أندر هيريرا وخدعت حارس مرماه مواطنه دافيد دي خيا (54).



وأضاف مهاجم مانشستر يونايتد السابق الدولي داني ويلبيك الهدف الثاني بضربة رأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية من تشامبرلاين ارتطمت بالعارضة وعانقت الشباك (57).



وهي المرة الثالثة التي يسجل فيها ويلبيك في المباريات الثلاث الأخيرة ضد فريقه السابق.



وحاول مانشستر يونايتد تقليص النتيجة وأشرك مدربه راشفورد ولينغارد لكن دون جدوى، وتألق الحارس التشيكي العملاق بيتر تشيك في التصدي لانفراد واين روني ثم رأسية راشفورد.