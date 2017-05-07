عزز لاتسيو موقعه في المركز الرابع وضمن بطاقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم المقبل بفوز ساحق على ضيفه سمبدوريا 7-3 الأحد في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ولحق باليرمو ببيسكارا إلى الدرجة الثانية بتعادله مع مضيفه كييفو فيرونا 1-1.



على الملعب الأولمبي في العاصمة، تابع لاتسيو انتفاضته في الآونة الأخيرة وحقق فوزه الثالث على التوالي والـ21 هذا الموسم، رافعاً رصيده إلى 70 نقطة وضمن في المركز الخامس على الأقل وبالتالي التأهل المباشر لدور المجموعات في يوروبا ليغ.



وحسم لاتسيو الذي بلغ المباراة النهائية لمسابقة الكأس المحلية حيث سيلاقي يوفنتوس حامل اللقب في العامين الأخيرين في 2 حزيران المقبل، النتيجة في الشوط الأول بتقدمه 5-1.



وفرّط أتالانتا برغامو الخامس (65 نقطة) بفوز كان قريباً اليه وتعادل مع مضيفه اودينيزي 1-1. وتقدّم أتالانتا قبيل نهاية الشوط الأول بواسطة براين كانستانتي الذي تابع برأسه في الشباك كرة وصلته من ركلة ركنية نفذها الأرجنتيني اليخاندرو غوميز (41).



وأدرك أودينيزي الذي بقي في المركز الحادي عشر برصيد 44 نقطة، التعادل بعد دقائق معدودة على بداية الشوط الثاني بعد مجهود فردي قام به داخل المنطقة الكرواتي شتيبي بيريتسا قبل ان يسدد الكرة من زاوية ضيقة (53).



ولا يزال الصراع قائماً على البطاقتين الأخيرتين المؤهلتين إلى يوروبا ليغ بين اتالانتا الذي ضمن بنسبة كبيرة احداهما، وميلان (59 نقطة) وانتر ميلان (56) وفيورنتينا (56).