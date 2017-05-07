بعث الرئيس بشار الأسد، رسالة إلى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، أعرب فيها عن "شكره العميق" لقيادة كوريا الشمالية لـ"مساعدة" سوريا في أزمتها.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، يوم الأحد، إن الأسد شكر زعيم كوريا على تهنئته له، بإعادة انتخابه أميناً قطرياً لحزب البعث في سوريا، وأكد على شكر "الجمهورية العربية السورية للدعم التي تقدمها كوريا لسوريا للتغلب على الصعوبات التي تواجهها".

وأشار الأسد في رسالته، إلى "توافق" موقفي البلدين إزاء حل الأزمة السورية بطرق سلمية من خلال الحوار الوطني، والحفاظ على وحدة أراضي سوريا، وحماية مصالح الشعب السوري، واستعادة الأمن والسلام في المنطقة.

وكان الرئيس جونغ أون أرسل برقية تهنئة إلى الأسد بمناسبة الذكرى الـ71 لاستقلال سوريا، أعرب فيها عن استنكاره وإدانته للهجمات الأمريكية على قاعدة الشعيرات التابعة للجيش النظامي في ريف حمص، واعداً بتقديم الدعم للحكومة السورية.

سيريانيوز