أصدرت المحكمة الجزائية في السعودية، يوم الأحد، حكماً بالسجن 12 عاماً على رجل سوري، بتهمة التخطيط لعملية انتحارية في موسم الحج، لصالح تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وقالت صحيفة "الرياض" السعودية، إنه جاء في منطوق الحكم الابتدائي ثبوت إدانة متهم (سوري الجنسية) بتأييده تنظيم "داعش" الإرهابي، كما أدانته في شروعه بتنفيذ عملية انتحارية لصالح التنظيم ضد القوات الأمنية المشاركة في موسم الحج.

وتابعت الصحيفة، إن المتهم قام بكتابة عدة تغريدات لأجل ذلك عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) يطلب فيها الدعم من متابعيه، إضافة لإنشاءه عدة حسابات في موقع ( تويتر ) واستخدامها في التواصل مع عناصر " داعش" الإرهابي والترويج له، عبر ذواكر متنقلة ضبطت بحوزته.

وأصدر ناظر القضية حكمه بسجن المدعى عليه مدة ثنتا عشرة سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه، ومصادرة الذاكرتين القلميتين المضبوطة بحوزة المدعى عليه وإغلاق حساباته في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ومنعه من الكتابة في هذا الموقع وفقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وإبعاده المدعى عليه من البلاد اتقاء لشره، بعد تصفية ما له وعليه من حقوق.

وأصدر القضاء السعودي، في 23 نيسان الماضي، أحكاما ابتدائية حتى 4 سنوات، لـ3 سعوديين، وآخر سوري الجنسية، لإدانة الأخير بالتستر على سعوديين عزموا على السفر إلى سوريا، للمشاركة في القتال الدائر هناك، فيما كشفت وزارة الداخلية، عن إيقاف 72 سوريا على ذمة قضايا أمنية، حيث يجري التحقيق حالياً مع 51 شخصا منهم.

وكانت وزارة الداخلية السعودية، أوقفت 72 سوريا تورطوا في قضايا أمنية، حيث يجري التحقيق خلال الفترة الحالية، مع 51 سوريا، منحت لهم الدولة فرصة الإقامة داخل البلاد، حيث تنوعت تهمهم بين التحريض والتستر على مشاركين في القتال الدائر مع تنظيم "داعش"، و"جبهة النصرة".

سيريانيوز