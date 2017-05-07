بدأ, يوم الأحد, تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق لإجلاء سكان من بلدات محاصرة في سوريا, حيث من المقرر خروج حالات مرضية من بلدتي كفريا والفوعة مقابل خروج جرحى من بلدات جنوب دمشق.

وذكرت مصادر مؤيدة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, انه "من المقرر خروج 19 حالة صحية حرجة من بلدتي كفريا والفوعة مقابل خروج 19 حالة من بلدات جنوب دمشق ضمن اتفاق البلدات الخمسة "كفريا ـ الفوعة ـ يلدا ـ ببيلا ـ بيت سحم" حيث سيتم إجلاء الحالات الصحية عبر سيارات إسعاف الهلال الأحمر السوري وبإشراف الحكومة السورية

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بدوره, ذكر تلفزيون (المنار), التابع لحزب الله اللبناني, أن "المرحلة الثانية من اتفاق إجلاء في سوريا بدأت, حيث تشمل إجلاء بعض المسلحين الجرحى من المنتمين لجماعة " جبهة النصرة" سابقا من مخيم اليرموك للاجئين على المشارف الجنوبية للعاصمة السورية دمشق إلى إدلب".

وأضاف أن "تلك هي المرحلة الثانية من اتفاق تم التوصل إليه من قبل يقضي بتنفيذ عمليات إجلاء من بلدتين تحاصرهما المعارضة المسلحة مقابل عمليات مماثلة من قريتين تحاصرهما قوات موالية للحكومة.

وكانت المرحلة الأولى من تنفيذ الاتفاق بدأت في 12 نيسان الجاري، حيث تم حينها استعادة 12 مخطوفاً بينهم 4 أطفال و8 نساء، وجثامين 8 قتلى من مجموعات المعارضة المسلحة في إدلب، مقابل إفراج اللجان الشعبية في كفريا والفوعة عن 19 مسلحا كانت ألقت القبض عليهم في وقت سابق.

وتأتي عمليات الإجلاء، بموجب اتفاق تم التوصل إليه برعاية قطرية في الدوحة بين ممثلين عن فصائل المعارضة المسلحة وتنظيم "حزب الله" اللبناني.