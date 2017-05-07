سقط عدد من الجرحى, يوم الاحد, جراء انفجار عبوات بحافلة تقل ركاب على طريق دمشق السويداء.

وذكرت مصادر مؤيدة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان 5 عبوات ناسفة لاسلكية انفجرت بباص لنقل الركاب على طريق دمشق السويداء بمنطقة كوع حدر ما أدى إلى وقوع إصابات بين الركاب.

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ونشرت المصادر صورا لعدد من الجرحى قالت انهم أصيبوا نتيجة هذا التفجير .

ولم تتبن أي جهة حتى الان مسؤوليتها عن وقوع التفجير.

وشهدت عدد من المناطق الخاضعة تحت سيطرة النظام سلسلة تفجيرات اسفرت عن قتلى وجرحى, الا ان وتيرتها خفت في الفترة الماضية.