عقد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية جوزيف دانفورد اجتماعا, يوم السبت, في واشنطن, مع نظيره التركي خلوصي أكار, وتم بحث عدة ملفات من بينها الازمة السورية.

وذكرت وكالة انباء (الاناضول) ان الجانبين تطرقا لعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، أبرزها "الوضع في سوريا والعراق ومكافحة الإرهاب".

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وحضر اللقاء، إلى جانب أكار، كل من رئيس جهاز الاستخبارات التركية، هاكان فيدان، والمتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين.

وجاءت المباحثات قبيل زيارة مزمعة للرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى الولايات المتحدة في 15-17 أيار الجاري

ومن المتوقع أن يبحث أردوغان, خلال لقائه الأول مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، بما فيها تطورات الأوضاع في سوريا والعراق، ولا سيما مكافحة الإرهاب.