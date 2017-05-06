باريس سان جيرمان يسحق باستيا بخماسية مواصلاً الضغط على موناكو المتصدر اخبار الرياضة شارك

اكتسح باريس سان جيرمان ضيفه باستيا 5 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل أهداف سان جيرمان إدينسون كافاني (هدفين) في الدقيقتين 76 و89 و لوكاس مورا في الدقيقة 32 وماركو فيراتي في الدقيقة 35 وماركينيوس في الدقيقة 82.



وأهدر كافاني ركلة جزاء في الدقيقة 80، ولكن سان جيرمان رفع رصيده إلى 83 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف موناكو صاحب الصدارة والذي يواجه نانسي .



فيما توقف رصيد باستيا عند 31 نقطة في المركز العشرين الأخير، واقترب بقوة نحو الهبوط.



يذكر أن هذا الفوز هو السادس والعشرين لسان جيرمان في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في خمس مباريات والتعادل في خمس أيضا، فيما تعد هذه الخسارة هي التاسعة عشر لباستيا مقابل الفوز في سبع مباريات والتعادل في عشر. سيريانيوز 2017-05-06 21:04:02 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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