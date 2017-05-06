بروسيا دورتموند ينتزع المركز الثالث من غريمه هوفنهايم ويضمن مشاركته بدوري الابطال اخبار الرياضة شارك

انتزع بوروسيا دورتموند المركز الثالث بعدما حسم قمة المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم بفوزه على ضيفه هوفنهايم بصعوبة 2-1.

ورفع دورتموند رصيده إلى 60 نقطة وتقدم بفارق نقطتين على هوفنهايم، وشاءت الصدف أن تضع كلا الفريقين في مواجهة أوغسبورغ وفيردر بريمن في المرحلتين الأخيرتين من البطولة.



وتمنح المراكز الثلاثة الاولى أصحابها التأهل المباشر إلى دور المجموعات لمسابقة دوري الأبطال، فيما يخوض صاحب المركز الرابع الملحق، ويتأهل صاحبا المركزين الخامس والسادس إلى الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).



وكان كولن أشعل المنافسة على التأهل الى الدوري الاوروبي بفوزه على ضيفه فيردر بريمن 4-3، الجمعة في افتتاح المرحلة رافعاً رصيده الى 45 نقطة في المركز السادس بالتساوي مع بريمن، وبفارق نقطة عن هرتا برلين الخامس الذي يستقبل لايبزيغ الثاني.



وتأكد هبوط فريق دارمشتات، إلى دوري الدرجة الثانية الألمانية بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ، بهدف دون رد، على ملعب "أليانز أرينا"، اليوم السبت.



وسجل خوان بيرنات هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 18 من عمر اللقاء، ليرتفع رصيد بايرن إلى 76 نقطة في الصدارة بعدما حسم لقب البوندسليجا، فيما تجمد رصيد دارمشتات عند 24 نقطة، في المركز الأخير بجدول الترتيب؛ ليتأكد هبوطه رسميًا. سيريانيوز 2017-05-06 20:55:35 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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