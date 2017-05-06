عزز أتلتيكو مدريد حظوظه بنيل بطاقة التأهل المباشر الثالثة إلى دوري أبطال أوروبا اثر فوزه الصعب على ضيفه ايبار 1-0 السبت في افتتاح المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الاسباني في كرة القدم.

ورفع أتلتيكو رصيده إلى 74 نقطة، واستفاد من تعادل منافسه اشبيلية الرابع مع ضيفه ريال سوسييداد 1-1 الجمعة في الافتتاح، فتقدم عليه بفارق 5 نقاط قبل مرحلتين من ختام البطولة المحلية



وتتأهل الفرق الثلاثة الأولى مباشرة إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، والرابع إلى الأدوار التمهيدية.



كما تحظى بطولة إسبانيا بمقعدين في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، إضافة إلى ثالث يحصل عليه بطل مسابقة الكأس وفي حال فوز برشلونة على ألافيس في النهائي المقرر في 27 الحالي، سيكون المقعد الثالث من نصيب صاحب المركز السابع في الدوري (الخامس يتأهل إلى دور المجموعات والسادس والسابع إلى الأدوار التمهيدية).



وكان أتلتيكو حل وصيفاً لجاره ريال مدريد في المسابقة الأوروبية الموسم الماضي، وخسر أمامه في ذهاب نصف نهائي النسخة الحالية صفر-3 على أن يلتقيا اياباً الأربعاء المقبل على ملعبه فيسنتي كالديرون.



وفاز سبورتينغ خيخون على لاس بالماس بهدف وحيد سجله كارلوس كارمونا (67) فارتفع رصيده إلى 27 نقطة، لكنه لا يزال في دائرة خطر العودة إلى الدرجة الثانية بعد موسمين في الأولى باحتلاله المركز الثامن عشر قبل مرحلتين من النهاية، فيما ضمن الخاسر (39 نقطة) البقاء موسماً ثالثاً بين النخبة.