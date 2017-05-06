عاد مانشستر سيتي الى سكة الانتصارات وعزز حظوظه بالمشاركة في دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل بفوزه الكبير على ضيفه كريستال بالاس 5-0 السبت في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

ودخل فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا الى اللقاء وهو يبحث عن استعادة توازنه بعد اكتفائه بالتعادل في مباراتيه السابقتين على أرضه مع جاره اللدود مانشستر يونايتد (0-0)، منافسه على التأهل الى دوري الأبطال، ثم مع مضيفه ميدلزبره (2-2).



لكنه تمكن السبت من الخروج بثلاث نقاط ثمينة صعد بها الى المركز الثالث مؤقتاً بفارق الأهداف عن ليفربول الذي يلعب الأحد مع ساوثمبتون، مبتعداً في الوقت ذاته بفارق 4 نقاط عن جاره يونايتد الخامس الذي يتواجه الأحد مع مضيفه وغريمه اللندني ارسنال.



ويملك قطبا يونايتد الأفضلية في حسم بطاقتي المركزين الثالث والرابع الى دوري الأبطال، لأن ليفربول يخوض الأحد مباراته السادسة والثلاثين، فيما خاض كل من الفريقين 35 مباراة.



ويلعب سيتي الذي حقق فوزه السادس توالياً على ضيفه اللندني كريستال بالاس والحق به الخسارة الثالثة على التوالي والعشرين هذا الموسم ما أبقاه في دائرة الفرق المهددة بالهبوط قبل مرحلتين على ختام الموسم، في مباراتيه المقبلتين على أرضه ضد ليستر سيتي حامل اللقب ووست بروميتش البيون، على أن يختتم موسمه في ملعب واتفورد.