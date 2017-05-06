صعد نابولي إلى وصافة الدوري الإيطالي لكرة القدم مؤقتًا، بعد فوزه على ضيفه كالياري 3-1 يوم السبت، في المرحلة 35 من المسابقة.

ويدين نابولي بالفضل في هذا الفوز لنجمه البلجيكي، درايس ميرتينز، الذي سجل الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 2 و49.



وتكفل مهاجم منتخب إيطاليا، لورنزو إنسيني، بتسجيل الهدف الثالث لنابولي في الدقيقة 67.



وفي الوقت بدل الضائع من المباراة سجل المهاجم البرازيلي، دييجو فارياس، الهدف الوحيد لكالياري.



الفوز رفع رصيد نابولي إلى 77 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين أمام روما الثالث الذي يلتقي الاحد مع مضيفه ميلان.



وظل كالياري في المركز الثالث عشر بعد أن توقف رصيده عند 41 نقطة.



وحقق نابولي فوزه الثالث والعشرين هذا الموسم، مقابل ثمانية تعادلات وأربع هزائم.