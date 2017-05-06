موناكو يعزز موقعه بالصدارة بثلاثية بشباك نانسي ويقترب أكثر من لقب الدوري الفرنسي اخبار الرياضة شارك

عاد موناكو بفوز ثمين من أرض نانسي (3-صفر) يوم السبت ضمن مواجهات الجولة 36 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ويحتل موناكو، الذي يملك مباراة مؤجلة أمام سانت إتيان، الصدارة برصيد 86 نقطة وبفارق 3 نقاط عن باريس سان جيرمان (83).



وعلى ملعب "مارسيل بيكو"، تحضر موناكو بشكل جيد لرحلته الشاقة الثلاثاء المقبل إلى تورينو، وذلك من خلال تحقيق فوزه التاسع توالياً في الدوري وجاء على حساب مضيفه الجريح نانسي صاحب المركز التاسع عشر قبل الأخير بنتيجة 3-صفر.



ويدين فريق المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم الذي تنتظره مهمة صعبة الثلاثاء ضد مضيفه يوفنتوس الإيطالي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال بعد خسارته ذهابًا على أرضه صفر-2، بفوزه الجديد واقترابه خطوة إضافية من لقبه الأول منذ 2000 إلى توبياس باديلا الذي مهد الطريق أمامه بعدما أهداه الهدف الأول في الدقيقة 3 عندما حول عرضية فالير جرمان عن طريق الخطأ في مرمى فريقه.



ثم أضاف البرتغالي برناردو سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 40 بكرة رأسية إثر هجمة مرتدة وعرضية لعبها توماس ليمار الذي وجه الضربة القاضية لنانسي بإضافته الهدف الثالث في الدقيقة 86 بعد عرضية من الشاب المتألق كيليان مبابي.



ورفع موناكو رصيده من الأهداف الى 98 في الدوري هذا الموسم، متقدما بفارق كبير عن سان جيرمان (77 هدفاً)، لكن الأهم أن نادي الإمارة الذي يلتقي في المرحلتين الأخيرتين ليل ورين إضافة الى مباراته المؤجلة مع سانت إتيان، أضاف ثلاث نقاط أخرى إلى رصيده.



أما بالنسبة لنانسي فبقي في المركز التاسع عشر قبل الأخير بفارق الأهداف أمام باستيا الأخير. سيريانيوز

2017-05-06 23:57:41 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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