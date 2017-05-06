أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم السبت، أن رئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف ونظيره الأمريكي جوزيف دانفورد أكدا استعدادهما لإعادة تفعيل اتفاق سلامة الطيران في أجواء سوريا.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية حسب وسائل اعلام، أن الجانبان ابديا خلال مكالمة هاتفية بينهما استعداد روسيا والولايات المتحدة للعودة إلى التنفيذ الكامل لالتزاماتهما في إطار المذكرة الروسية الأمريكية الهادفة إلى ضمان سلامة تحليق طيران البلدين وتجنب الحوادث أثناء العمليات العسكرية ضد تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" ("هيئة تحرير الشام" حاليا) في الأجواء السورية.

كما اتفق الطرفان على مواصلة العمل على اتخاذ إجراءات إضافية لتفادي صدمات الطائرات.

وبحث غيراسيموف ودانفورد الوضع في سوريا في سياق الاتفاقيات التي تم التوصل إليها يوم 4 أيار الجاري خلال الجولة الرابعة لمباحثات أستانا حول التسوية السورية، مع التركيز على مسألة إنشاء مناطق تخفيف حدة التصعيد في سوريا.

ودخل اتفاق إقامة "مناطق تخفيف التصعيد" في سوريا حيز التنفيذ ليل الجمعة- السبت, بموجب مذكرة تم التوقيع عليها بين ممثلي الدول الضامنة لاتفاق الهدنة في سوريا , يوم الخميس, خلال الاجتماع العام الختامي لمفاوضات "استانا-4.

وأعلنت روسيا عن تعليق مشاركتها في عمل مذكرة التفاهم حول سلامة الطيران فوق سوريا المبرمة بين وزارة الدفاع الروسية والبنتاغون احتجاجا على الضربات الصاروخية الأمريكية على قاعدة الشعيرات الواقعة بمحافظة حمص في 7 نيسان الماضي.

يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يبحث فيها الجانبان الروسي والأمريكي سبل تنفيذ بنود مذكرة التعاون المبرمة بينهما في الـ20 من تشرين الأول 2015 لتفادي الحوادث العرضية في سوريا وضمان تحليق آمن للطيران الحربي خلال العمليات الجوية هناك.

وتقود واشنطن تحالفاً دوليا يضم حوالي 60 دولة، ويشن هجمات جوية على مواقع تنظيم "داعش" في سوريا والعراق من 2014، فيما تقدم روسيا دعماً عسكرياً للجيش النظامي، بضربات جوية مؤكدة استهدفها مواقع التنظيمات الارهابية فقط، وذلك منذ ايلول 2015.



