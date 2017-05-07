الارجنتيني هيغواين يخطف تعادلاً ثميناً لفريقه جوفنتوس أمام جاره اللدود تورينو اخبار الرياضة شارك

خطف الأرجنتيني جونزالو هيجواين تعادلاً ثميناً 1-1 في الوقت بدل الضائع ليوفنتوس، في ديربي مدينة تورينو أمام الجار اللدود تورينو ضمن مباريات الجولة رقم 35 للكالتشيو .

وتقدم أدم ليايتش لتورينو في الدقيقة 52 ، فيما تعادل هيجواين في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع ( 92 ) ، ليرتفع رصيد يوفنتوس إلى 85 نقطة في صدارة الترتيب فيما ارتفع رصيد تورينو إلى 50 نقطة في المركز التاسع.



يوفنتوس فرض سيطرته على مجريات اللعب وأهدروا لاعبيه أكثر من فرصة ولكن أخطرها كانت للأرجنتيني باولو ديبالا مع نهاية الشوط ولكنه أهدرها بغرابة ليطلق الحكم صافرته معلناً نهاية الشوط بالتعادل السلبي دون أهداف.



مع انطلاق الشوط الثاني وتحديداً بعد مرور 7 دقائق فقط نجح الضيوف في تسجيل هدف التقدم عبر اللاعب أدم ليايتش عبر ضربة ثابتة سجلها بإتقان شديد في مرمى الحارس نيتو.



ومع اقتراب اللقاء من نهايته يظهر الأرجنتيني جونزالو هيجواين في الدقيقة 92 بتسجيل هدف التعادل لتمر الدقائق المتبقية ويطلق الحكم صافرته معلناً نهاية اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق. سيريانيوز 2017-05-07 00:05:36 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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