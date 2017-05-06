انتخب، يوم السبت، رياض سيف رئيسا جديدا للائتلاف المعارض وذلك خلفاً لأنس العبدة.

وذكرت وسائل اعلام، أن الهيئة العامة للائتلاف انتخبت في الاجتماع الذي عقد في اسطنبول، سلوى كتاو وعبد الرحمن مصطفى نائبين للرئيس ونذير الحكيم أميناً عاماً.

ويعتبر رياض سيف الرئيس السادس للائتلاف المعارض والذي تناوب على رئاسته العديد من الشخصيات المعروفة وهم معاذ الخطيب وأحمد الجربا وهادي البحرة وخالد خوجة وأنس العبدة.

يذكر أن رياض سيف من مواليد مدينة دمشق 1946، حقق نجاحًا في مجال الصناعة بعد تركه مقاعد الدراسة في كلية العلوم، وانتخب عضوًا في مجلس الشعب دورتين متتاليتين في تسعينيات القرن الفائت.

وهو يعد من أبرز الوجوه في المعارضة السورية، إذ اعتقله النظام مرتين وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات. ورفض سيف عدة مرات الترشح لمنصب رئيس الائتلاف لـ"أسباب صحية"، ولكنه استجاب أخيرا لدعوات عدد كبير من أعضاء الائتلاف للترشح.