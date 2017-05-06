ألقت الشرطة الألمانية, يوم الخميس, القبض على سوري, بولاية سكسونيا شرقي البلاد, بتهمة انتمائه لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

ونقلت إذاعة صوت ألمانيا (DW) عن الادعاء العام قوله ان "السوري , والبالغ من العمر 39عاما, كان يقود في بلاده وحدة قتالية تابعة لتنظيم "جبهة النصرة"، قبل أن ينضم بعدها لتنظيم "داعش".

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وتم القبض على المتهم في بلدة فاخاو بالقرب من مدينة لايبتسيغ الألمانية، خلال حملة أمنية شارك بها أفراد أمن من ولايتي سكسونيا وبافاريا، حيث قامت المجموعة الأمنية المشتركة باعتقاله وتفتيش منزله.

وبحسب البيانات الأمنية، فقد شارك المشتبه في تشرين ثاني 2012 في الهجوم على قرية دبسي عفنان وكذلك على مدينة الطبقة في شباط 2013، وانضم إلى "داعش" في ربيع عام 2013 بعد اختلافات بين "داعش" وجبهة النصرة, بحسب ما ذكرت الشرطة الألمانية.

ومن المقرر أن يمثل المشتبه به أمام قاضي التحقيقات في المحكمة الاتحادية لتقرير حبسه على ذمة التحقيق أو إطلاق سراحه.

وكانت الشرطة الألمانية اعتقلت العام الماضي ثلاثة ألمان من أصل سوري بتهمة دعم "حركة أحرار الشام" في سوريا, كما القت القبض على لاجئ سوري بتهمة محاولته شن هجوما في ألمانيا بتكليف من داعش.

وتعيش ألمانيا حالة تأهب قصوى بعد سلسلة الهجمات التي شهدتها في الاونة الاخيرة, تبنى تنظيم "داعش" البعض منها, كما وسبق ان أحبطت عدة اعتداءات في مناطق عدة .

ويشار إلى أنه وصل إلى ألمانيا خلال عام 2015 أكثر من مليون لاجئ، ثلثهم تقريباً من سوريا، وفق الأرقام الرسمية.