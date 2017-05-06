كشفت منظمة الحج والزيارة الإيرانية عن الاستعداد لاستئناف حملات ارسال الزّوار إلى سوريا, بعد شهر أيلول المقبل, في حال التأكد من تحسن الظروف الأمنية.

ونقلت وكالة الانباء (تسنيم) عن رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية قوله ان "وزارة السياحة السورية راسلت الجهات المعنية من أجل استئناف حملات الزوار لسوريا مستندة إلى توفير المناخ المناسب لهذه الحملات".

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واشار إلى أنه بالاستناد إلى الإمكانات الموجودة فإنّه "يجب إجراء مزيد من الدراسة خاصة فيما يتعلّق بتأمين الوضع الأمني للزوار", وقال "إذا ما توصّلنا إلى نتيجة نهائية فمن المفترض أن نستأنف إيفاد الحملات بعد شهر أيلول المقبل".

وكان رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس الشوري الإسلامي النائب امير خجسته اعلن مؤخرا أن عملية إيفاد الزوار إلي سوريا ستبدأ قريبا نظرا لتحسن الظروف الأمنية في الآونة الأخيرة.

وجاء ذلك على خلفية استهداف حافلات تقل زوار ايرانيين في مناطق بدمشق, خلال الازمة السورية, كان اخرها التفجير الذي طال منطقة باب مصلي بدمشق، في اذار الماضي, وراح ضحيته عدد من الزوار الايرانيين و العراقيين.

كما سبق ان تم الاعلان عن خطف ايرانيين زائرين وخبراء عاملين في مؤسسات حكومية سورية، تم الافراج عن بعض منهم.

يشار الى ان سوريا وايران وقعتا في عام 2015 مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين بشان تبادل الزوار والسياحة الدينية.