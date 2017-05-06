أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، ان حلف "الناتو" لن يشارك في الحرب الدائرة بسوريا.

وذكرت وسائل إعلام ان ستولتنبرغ قال في حديث لمجلة "شبيغل" الألمانية, أن مسألة مشاركة جنود من حلف الناتو في الإقتتال بسوريا "غير مطروحة" .

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وسبق ان استبعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مشاركة الناتو في العمليات العسكرية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في سوريا, مشيرا الى ان تدخل الحلف ليس حلا و سيؤدي إلى تدهور الوضع الأمني بسوريا.

وكان "حلف الناتو" أكد في أيلول 2016 أنه سيتم إرسال طائرات استطلاع "أواكس" إلى سوريا لمساندة قوى التحالف الدولي, الذي تقوده واشنطن, في حربه ضد تنظيم "داعش".

ويقتصر الدعم الذي يقدمه الناتو لقوات التحالف الدولي على تنفيذ تحليقات طائرات الرصد الجوي من مسافات بعيدة من طراز "AVAKS" التابعة للحلف قرب الحدود السورية في إطار الأنشطة الاستطلاعية الرسمية.