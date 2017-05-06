سقط ضحايا, يوم السبت, جراء سقوط قنابل, مصدرها تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), على مدينة دير الزور.

وذكرت وكالة الانباء (سانا) ان مسلحي تنظيم “داعش” ألقوا قنابل من طائرة مسيرة على حي القصور في مدينة دير الزور, ما أسفر عن مقتل طفل واصابة 4 اشخاص".

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وتتعرض عدة احياء بمدينة دير الزور, الخاضعة تحت سيطرة النظام, بشكل مستمر, لسقوط قذائف هاون وصاروخية وقنابل, مصدرها "داعش", في حين تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم لغارات مكثفة من طيران التحالف من جهة و الطيران الحربي, بمساندة الطيران الروسي.