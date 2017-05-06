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إشبيلية يهدر الفوز ويسقط بفخ التعادل أمام ريال سوسييداد في الدوري الاسباني
اخبار الرياضة

 سقط فريق إشبيلية في فخ التعادل 1 ـ 1،  أمام ضيفه ريال سوسييداد يوم الجمعة،  في المرحلة الـ 36 من الدوري الإسباني لكرة القدم.


وتقدم إشبيلية بهدف سجله بابلو سارابيا في الدقيقة 41 ، قبل أن يتعادل كارلوس ألبرتو فيلا لسوسييداد في الدقيقة 61 .

وأنهى سوسييداد المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ديفيد زوروتوزا في الدقيقة 79.

ورفع إشبيلية رصيده إلى 69 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد الذي لعب مباراة أقل، كما رفع سوسييداد رصيده إلى 62 نقطة في المركز السابع.

وكان إشبيلية يسعى للفوز لمزاحمة أتلتيكو على المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال أوروبا .

سيريانيوز

2017-05-06 00:25:46
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