أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" يوم الجمعة, أن "روسيا لم تطلب من الولايات المتحدة وقف تحليق طيران التحالف فوق مناطق تخفيف التصعيد بسوريا".

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جيف ديفيس، في مؤتمر صحفي نقلته وكالة (سبوتنيك) الروسية, أنه "لا يعلم عن طلب روسي للولايات المتحدة بخصوص عدم التحليق فوق مناطق تخفيف التصعيد في سوريا".

وأضاف ديفيس، ردا على سؤال عما إذا كان العسكريون الروس نوهوا لزملائهم الأمريكيين إلى أنه لا يجب التحليق فوق المناطق تخفيف التصعيد بسوريا، فقال: "أنا لا أعرف عن ذلك".

وتابع المتحدث باسم البنتاغون "أود أن أشير إلى أن مناطق تخفيف التصعيد، كما رأيتهم على الخريطة، هي في غرب سوريا، ليس مكان نشاط "داعش", نحن (الولايات المتحدة وحلفائها) نركز على العمليات ضد "داعش" في الشرق من سوريا في وادي الفرات".

وكان رئيس الوفد الروسي إلى مفاوضات أستانا الكسندر لافرينتيف،أعلن في وقت سابق من يوم الجمعة، أنه يحظر على طيران التحالف الدولي بقيادة واشنطن العمل في أجواء مناطق وقف التصعيد بسوريا منذ التوقيع على المذكرة الخاصة بإنشاء هذه المناطق.

وكان ممثلو الدول الضامنة لاتفاق الهدنة في سوريا , وقعوا يوم الخميس, على مسودة خاصة بإنشاء "مناطق لوقف التصعيد" في سوريا، وذلك خلال الاجتماع العام الختامي لمفاوضات "استانا-4".

وتقود الولايات المتحدة منذ عام 2014، حلفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، لمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق, حيث أعلن التحالف الدولي سابقاً, أن الأراضي الخاضعة لسيطرة التنظيم في سوريا تقلصت بنسبة 20% خلال عام 2015.

سيريانيوز