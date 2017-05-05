أعلن الكرملين يوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الكازاخستاني نور سلطان نزاربايف، أبديا ارتياحهما لتوقيع مذكرة إنشاء مناطق وقف التصعيد في سوريا، وأعربا عن أملهما بأن تساهم هذه المذكرة بتسوية الأزمة السورية

وذكر بيان صادر عن الرئاسة الروسية، أن رئيسي البلدين بحثا هاتفيا الجمعة نتائج الجولة الأخيرة من مفاوضات أستانا وأعربا عن أملهما في أن تنفيذ مذكرة مناطق وقف التصعيد سيسمح بتعزيز نظام وقف إطلاق النار وتحسين الوضع الإنساني في سوريا وسيساعد على تسوية الأزمة السورية.

كما أضاف البيان أن بوتين ونزاربايف بحثا كذلك عددا من المسائل المتعلقة بالتعاون الثنائي وجدول الاتصالات على مختلف المستويات.

وكان ممثلو الدول الضامنة لاتفاق الهدنة في سوريا , وقعوا يوم الخميس, على مسودة خاصة بإنشاء "مناطق لوقف التصعيد" في سوريا، وذلك خلال الاجتماع العام الختامي لمفاوضات "استانا4"

وشملت المذكرة 4 مناطق لوقف التصعيد تشمل محافظة إدلب والغوطة الشرقية وأجزاء من محافظات حمص وحماة وحلب اللاذقية ودرعا والقنيطرة. وتقضي المذكرة بوقف المواجهات بين القوات الحكومية وجماعات المعارضة في تلك المناطق ابتداءا من السبت 6 أيار.

واختتمت يوم الخميس محادثات استانا 4 والتي امتدت على يومين، بحضور كافة الأطراف المعنية, وانتهت بتوقيع ممثلي الدول الضامنة لاتفاق الهدنة في سوريا على مسودة خاصة بإنشاء "مناطق لوقف التصعيد" في سوريا.

وأيدت السلطات السورية المبادرة الروسية حول "مناطق تخفيف التوتر", مؤكدة "التزامها بنظام وقف الأعمال القتالية, فيما أعربت تركيا عن أملها بترجمة الوثيقة إلى الواقع, مشيرة إلى أن إنشاء 6 "مناطق آمنة" سيحل نصف الأزمة السورية.



