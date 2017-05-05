قال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد أزومجو, يوم الجمعة, أن " فريقا تم تشكيله خصيصا للتحقيق في أحداث بلدة خان شيخون في ريف إدلب، بدأ العمل".

وأضاف أزومجو في تصريحات لوكالة اسوشيتيد برس الامريكية "ا ب" أن "الفريق يعمل حاليا في مقر المنظمة في لاهاي، ولم يذكر شيئا عن مواعد محتملة لتوجه الخبراء إلى سوريا".

وتابع أن "الفريق يضم نحو 15 عضوا"، موضحاً أنه "سيجتمع مع رئيس الفريق في وقت لاحق اليوم", مؤكداً أنه "سيتم تزويد الفريق بكافة المعلومات الضرورية".

وأشار إلى أن "خبراء المنظمة قد حللوا عينات متعلقة بالهجوم الكيميائي المحتمل في خان شيخون، بما في ذلك عينات دم وبول وأنسجة لضحايا الهجوم، مشيرا الى أن "هذه العينات تشكل أدلة دامغة لا يمكن التشكيك فيها".

وأوضح مدير المنظمة أن "الهدف من التحقيق المستقبلي يكمن في الكشف عن ملابسات الأحداث وعن حقيقة ما شهدته بلدة خان شيخون في 4 نيسان الماضي".

واستهدف هجوم بالغازات السامة بلدة خان شيخون في نيسان الماضي, أسفر عن سقوط عشرات القتلى والمصابين, حيث تم تحميل النظام السوري مسؤولية شن الكيماوي على المنطقة , الأمر الذي نفاه الأخير, داعيا إلى إجراء تحقيق في الحادثة.

وينفي النظام السوري هذه الاتهامات, داعيا إلى إجراء تحقيق في هذه الحادثة, مؤكدا انه لا يمتلك أسلحة كيماوية, كما أصرت موسكو مرارا على عدم الاستعجال في إصدار التقييمات وإجراء تحقيق نزيه في الحادثة.

سيريانيوز