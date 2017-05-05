اكدت وزارة الدفاع الروسية يوم الجمعة, أنها ستبحث في أقرب وقت مع عسكريين أمريكيين عودة روسيا إلى المشاركة الكاملة في مذكرة التفاهم حول ضمان سلامة التحليقات أثناء العمليات العسكرية بأجواء سوريا.

وقال رئيس الإدارة المركزية لعمليات هيئة الأركان العامة الروسية، الفريق سيرغي رودسكوي في تصريحات نقلتها وكالات انباء "إن هذه الاتفاقية (المذكرة) تمثل آلية فعالة لمنع وقوع الحوادث الخطرة في الأجواء، وبعد الغارات الصاروخية الأمريكية على قاعدة الشعيرات الجوية علق الجانب الروسي مشاركته في الاتفاقية".

وتابع "مسألة عودة روسيا إلى المشاركة الكاملة في المذكرة حول منع الحوادث في مجال سوريا الجوي ستكون محل مناقشة خلال الاتصالات الثنائية التي ستجري مع زملائنا الأمريكيين في أقرب وقت ممكن".

وعلقت موسكو مشاركتها في مفعول المذكرة الموقعة مع واشنطن سابقا من جراء توجيه الولايات المتحدة 59 صاروخا مجنحا من طراز "توماهوك" إلى قاعدة الشعيرات التابعة للجيش النظامي بمحافظة حمص، يوم 7/4/2017.

وكان الطرفان الروسي والأمريكي أجريا مؤتمرات دورية بواسطة جسر الفيديو للاطلاع على سير تنفيذ هذه المذكرة وقد عقد المؤتمر الأخير يوم 24 آذار الماضي.

وتقود الولايات المتحدة منذ عام 2014، حلفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، لمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق, في حين بدأت روسيا طلعات جوية في سوريا ضد داعش والنصرة في ايلول 2015

ويأتي ذلك عقب توقيع ممثلو الدول الضامنة لاتفاق الهدنة في سوريا , يوم الخميس, على مسودة خاصة بإنشاء "مناطق لوقف التصعيد" في سوريا، وذلك خلال الاجتماع العام الختامي لمفاوضات "استانا-4".

سيريانيوز