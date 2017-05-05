بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون في اتصال هاتفي يوم الجمعة مهام تخفيف التصعيد في سوريا, التي تم التوقيع المذكرة الخاصة بها يوم الخميس في استانا.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان صدر بخصوص المكالمة الهاتفية بين الوزيرين اليوم الجمعة أن موضوع التسوية السورية كان في صدارة المباحثات، بخاصة في ظل نتائج اجتماع أستانا -4 حول سوريا.

واضافت الوزارة في بيانها انه "تم بحث مهام تخفيف التصعيد في هذا البلد وتحقيق استدامة نظام وقف إطلاق النار وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب، إضافة إلى تنشيط المساعدة الخارجية في عملية التفاوض السورية", لافتة الى ان الطرفين اتفقا على جدول الاتصالات الروسية الأمريكية المستقبلية.

وذكرت الخارجية الروسية أن الاتصال بين لافروف وتيلرسون جاء بطلب من الجانب الأمريكي.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية, في وقت سابق الجمعة, أن المذكرة الخاصة بإنشاء مناطق وقف التصعيد في سوريا ستدخل حيز التنفيذ في منتصف ليل 6 أيار.وكان ممثلو الدول الضامنة لاتفاق الهدنة في سوريا , وقعوا يوم الخميس, على مسودة خاصة بإنشاء "مناطق لوقف التصعيد" في سوريا، وذلك خلال الاجتماع العام الختامي لمفاوضات "استانا-4".

واختتمت يوم الخميس محادثات استانا 4 والتي امتدت على يومين، بحضور كافة الأطراف المعنية, وانتهت بتوقيع ممثلي الدول الضامنة لاتفاق الهدنة في سوريا على مسودة خاصة بإنشاء "مناطق لوقف التصعيد" في سوريا.وأيدت السلطات السورية المبادرة الروسية حول "مناطق تخفيف التوتر", مؤكدة "التزامها بنظام وقف الأعمال القتالية, فيما أعربت تركيا عن أملها بترجمة الوثيقة إلى الواقع, مشيرة إلى أن إنشاء 6 "مناطق آمنة" سيحل نصف الأزمة السورية .

سيريانيوز