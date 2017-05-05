كشف مصدران في وزارة الدفاع الأمريكية ـ"البنتاغون"، يوم الجمعة، أن التحقيقات التي أجرتها القيادة المركزية بالجيش الأمريكي أظهرت استهداف مجمع أبنية تضمنت مسجدا، في إدلب شمال سوريا شهر آذار الماضي.

ونقلت شبكة الأخبار الأمريكية "سي ان ان" عن مصدرين في الوزارة لم تسمهما، قولهما ان الغارة الأمريكية التي وقعت في 16 آذار الماضي، استهدفت المسجد بشكل غير متعمد.

ويأتي ذلك بعد نفي مسؤولين أمريكيين استهداف المسجد باعتباره مدرجا على قائمة المواقع غير المسموح باستهدافها إلى جانب المستشفيات والمدارس.

وكان الجيش الأمريكي نفى استهداف المسجد، مبيناً ان الغارة استهدفت مجمع مبان كان يستخدم من قبل تنظيم القاعدة.

يشار إلى أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" , اتهمت, الولايات المتحدة بالتقصير في اتخاذ اجراءات وتدابير لتفادي وقوع ضحايا بين المدنيين اثناء استهداف أحد المساجد في ريف حلب في الـ16 من آذار الماضي.

وكان أكثر من 40 قتيلاً وعشرات الجرحى، سقطوا منتصف آذار الماضي ، جراء قصف جوي استهدف مسجداً في قرية الجينة بريف حلب الغربي, حيث أكد البنتاغون أن الضربة الأمريكية لم تكن موجهة للمسجد، وانها طالت موقعا محاذيا له، كان يأوي عناصر من تنظيم القاعدة.

سيريانيوز