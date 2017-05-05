علن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، يوم الجمعة، إن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيبحث مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون المناطق الآمنة في سوريا.

ونقلت وسائل إعلام عن بوغدانوف قوله إن الوزيران سيناقشان المناطق الآمنة في سوريا حين يجتمعان في ألاسكا .

وكان لافروف وتيلرسون اتفقا في سوقت سابق على عقد محادثات على هامش اجتماع لمجلس القطب الشمالي في فيربانكس بألاسكا يومي 10 و11 أيار الحالي.

وسبق للمبعوث الروسي إلى محادثات آستانة ألكسندر لافرنتييف، أن قال في وقت سابق من يوم الجمعة، إن المناطق الآمنة التي ستقام في سوريا ستغلق أمام الطائرات الحربية الأمريكية وطائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

وتقود الولايات المتحدة منذ عام 2014، حلفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، لمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق.

وكان ممثلو الدول الضامنة لاتفاق الهدنة في سوريا , وقعوا يوم الخميس, على مسودة خاصة بإنشاء "مناطق لوقف التصعيد" في سوريا، وذلك خلال الاجتماع العام الختامي لمفاوضات "استانا-4".

ونصت مسودة الاتفاق على إنشاء لجنة مراقبة من الأطراف الموقعة والضامنة بالتنسيق مع الامم المتحدة, مؤكدة على ضرورة انسحاب القوات والمليشيات الأجنبية من سوريا خلال شهر.



