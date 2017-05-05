أكد المبعوث الخاص الروسي إلى مفاوضات أستانا ألكسندر لافرينتييف، يوم الجمعة، أن روسيا تمتلك أدلة قاطعة على أن أحداث خان شيخون تعتبر "استفزازا".

ونقلت وكالة (سبوتنيك) عن لافرينتييف قوله "أنتم تدركون جيدا أن روسيا تمتلك كافة الأدلة القاطعة التي تؤكد أن هذا استفزاز سافر من قبل الأشخاص والجهات التي لا تهتم بإحلال السلام على الأرض السورية. ولكن للأسف فإن كافة تفسيراتنا وحججنا ومحاولات إثبات الحقيقة تواجه عدم التفهم من قبل الغرب".

وأضاف "وعلى الرغم من ذلك نحن سنواصل العمل على هذا الاتجاه وبذل الجهود لإقناع تلك الدول بضرورة تغيير موقفها من السطات السورية".

وكانت موسكو انتقدت يوم الخميس، "تجاهل" منظمة 'حظر الاسلحة الكيماوية والدول الغربية بشأن ضرورة اجراء تحقيقات "محايدة وموضوعية" في حادثة الهجوم على بلدة خان شيخون بريف ادلب، معتبرة اصرار الدول الغربية على عدم التحقيق في الحادثة يدل على طعدم وجود رغبة لديها لمعرفة حقيقة ما جرى هناك.

وتتواصل الاتهامات الدولية للنظام السوري بشن هجوماَ بالكيماوي على بلدة خان شيخون بريف ادلب, والذي اسفر عن سقوط عشرات الضحايا, حيث سبق ان أجرت السلطات التركية وفريق بريطاني في منظمة حظر الكيماوي اختبارات أظهرت أن المادة المستخدمة في الهجوم هي "غاز السارين".

وينفي النظام السوري هذه الاتهامات, داعيا الى اجراء تحقيق في هذه الحادثة, مؤكدا انه لا يمتلك اسلحة كيماوية, كما أصرت موسكو مرارا على عدم الاستعجال في إصدار التقييمات وإجراء تحقيق نزيه في الحادثة.



