قال رئيس الوفد الروسي إلى مفاوضات أستانا الكسندر لافرينتيف، يوم الجمعة، إنه يحظر على طيران التحالف الدولي بقيادة واشنطن العمل في أجواء مناطق وقف التصعيد بسوريا منذ التوقيع على المذكرة الخاصة بإنشاء هذه المناطق.

ونقلت وسائل إعلام عن لافرينتيف، فوله أن هذا الحظر ليس مسجلا في المذكرة، ولكن "هذه المناطق مغلقة منذ الآن أمام طلعات التحالف الدولي".

واضاف المسؤول الروسي ان "المذكرة لا تسمح بعمل الطيران الحربي (في أجواء المناطق) ولا سيما طيران التحالف الدولي. ومهما كان ذلك بإبلاغ مسبق أم دون إبلاغ، لقد تم إغلاق هذه المسألة"، موضحا ان الأهداف التي يُسمح للتحالف الدولي بضربها في سوريا هي مواقع "داعش" في منطقة الرقة وفي عدد من البلدات قرب الفرات، وفي دير الزور وفي الأراضي العراقية.

وكان ممثلو الدول الضامنة لاتفاق الهدنة في سوريا , وقعوا في وقت سابق من يوم الخميس, على مسودة خاصة بإنشاء "مناطق لوقف التصعيد" في سوريا، وذلك خلال الاجتماع العام الختامي لمفاوضات "استانا-4".

وتقود الولايات المتحدة منذ عام 2014، حلفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، لمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق, حيث أعلن التحالف الدولي سابقاً, أن الأراضي الخاضعة لسيطرة التنظيم في سوريا تقلصت بنسبة 20% خلال عام 2015.

وفيما يخص نظام الرقابة على وقف إطلاق النار، كشف لافرينتيف أن العمل على صياغته لم يكتمل بعد، حيث لم يتم بعد تحديد الدول التي سترسل مراقبيها إلى مناطق وقف التصعيد، مرجحاً مشاركة الأردن في الرقابة على وقف إطلاق النار في المنطقة الجنوبية.

وأكد لافرينتيف ان "نشر مراقبين من أي دول ثالثة وإشراكهم في بعثات المراقبة بالأشرطة الآمنة التي ستنشئ عند حدود مناطق وقف التصعيد يتم بالتوافق بين الدول الضامنة".

ووصف الدبلوماسي الروسي العمل على الوثائق الأخرى قيد الدراسة في إطار مفاوضات أستانا، بأنه صعب جدا ويتطلب دراسة مفصلة للعديد من المسائل والتحلي بالحذر البالغ، خاصة فيما يتعلق ببنود الاتفاقية التي تتناول المسؤولية عن خرق نظام وقف إطلاق النار.

وأردف لافرينتيف أنه رغم مرور 3 أشهر على بدء العمل في هذا الاتجاه، فإنه لم يتم حتى الآن التوافق بشأن آلية لمحاسبة منتهكي الهدنة.

وأكد أن الدول الضامنة اقتربت من استكمال العمل على وضع اتفاقية حول تشكيل فريق معني بتبادل الأسرى في سوريا. لكنه قال إن عمل الخبراء في أستانا انتهى حاليا، وإن التوقيع على الاتفاقية تم تأجيله.

وكانت روسيا وايران وتركيا, توصلت في ختام محادثات استانا 1 في كانون الثاني 2017, الى اتفاق حول تشكيل آلية ثلاثية مشتركة، لتأمين مراقبة وتطبيق وقف إطلاق النار في سوريا.

ونصت مسودة الاتفاق على إنشاء لجنة مراقبة من الأطراف الموقعة والضامنة بالتنسيق مع الامم المتحدة, مؤكدة على ضرورة انسحاب القوات والمليشيات الأجنبية من سوريا خلال شهر.

سيريانيوز