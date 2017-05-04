كشف المدير العام للآثار والمتاحف مأمون عبد الكريم, عن استعادة 89 قطعة أثرية كانت "التنظيمات الإرهابية" سرقتها في أوقات سابقة من داخل سوريا وقامت بتهريبها إلى الخارج.

وقال مدير الآثار والمتاحف, في تصريح لوكالة ( سانا) الرسمية, الأربعاء, على هامش معرض كنوز التراث السوري /إنقاذ /حماية / توثيق ان "جميع القطع الأثرية تمت استعادتها عن طريق لبنان".

واشار إلى أنه "تم بالتعاون مع الانتربول الدولي واليونيسكو إيقاف بيع عشرات القطع الأثرية السورية المسروقة في عواصم أوروبية".

وأوضح عبد الكريم أن "جميع هذه الأعمال تحولت إلى المحاكم ولدينا الحق بأن ندافع عن قطعنا الأثرية طالما هي سورية وخرجت بطريقة غير شرعية وإعادة القطع حتى لو بعد عشرين سنة".

وسبق ان أعلنت الجهات المختصة مرارا العثور على آثارات مسروقة قيد التهريب إلى خارج الحدود, فيما رجح خبراء الآثار أن القطع الأثرية المسروقة تهرب عبر دول الجوار لتباع في السوق السوداء العالمية.

وكانت الحكومة السورية أبلغت منظمة "اليونسكو" سابقاً أنها أخلت 24 متحفا تضم عشرات الآلاف من القطع الأثرية ونقلت محتوياتها إلى مخازن خاصة في أماكن آمنة.

وشهدت سوريا مؤخرا عمليات "نهب" للآثار، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة "داعش", حيث قام التنظيم بالمتاجرة بالاثار "المنهوبة" والتي تشمل الكثير من التماثيل واللوحات التي يعود تاريخها لآلاف السنين, بحسب تقارير إعلامية.

سيريانيوز