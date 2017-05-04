قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف, يوم الخميس, أن الحكومة السورية وافقت على إنشاء "مناطق لوقف التصعيد" في البلاد، موضحا أن "هذه المناطق ستصبح خطوة مهمة نحو تعزيز وقف إطلاق النار".

وأضاف لافروف في مؤتمر صحفي, مع نظيره الفنلندي تيمو سويني, بحسب وكالات انباء روسية, ان "المناقشات جارية في استانا حول فكرة جديدة تتمثل بإنشاء مناطق تخفيف التوتر، بمشاركة جميع الأطراف المعنية وطبعا بموافقة الحكومة السورية، التي يجب أن تصبح خطوة على طريق تعزيز نظام وقف العمليات القتالية ".

وأعرب لافروف عن "أمل موسكو في نجاح المفاوضات التي تجري في أستانا بشأن سوريا، معولا على انطلاق الجولة التالية من محادثات جنيف السوري خلال الشهر الحالي".

واقترحت روسيا إقامة مناطق "وقف التصعيد" في سوريا, حيث قررت إرسال قوات إضافية من أفراد الشرطة العسكرية إلى سوريا , في حال تم اتخاذ القرار, وذلك في إجراء "مؤقت", مشيرة إلى أن القرار سيعود بالفائدة, إلا أن الرئيس بوتين أعلن أن المبادرة تستهدف "تعزيز وقف إطلاق النار", وتتضمن "عدم تحليق الطيران الحربي فوق تلك المناطق شريطة عدم إجراء أي أنشطة عسكرية فيها.

وأيدت الحكومة السورية المبادرة الروسية حول "مناطق تخفيف التوتر", مؤكدة "التزامها بنظام وقف الأعمال القتالية , كما رحبت المعارضة بالفكرة, فيما أعربت تركيا عن أملها بترجمة الوثيقة إلى الواقع, مشيرة الى ان انشاء 6 "مناطق امنة" سيحل نصف الازمة السورية.

وانطلقت في العاصمة الكازاخستانية أستانا، الجولة الرابعة من المحادثات الدولية بشأن سوريا, التي بدأت امس بلقاءات مغلقة, ومن المقرر أن تستمر اليوم الخميس, وسط أنباء توصل الوفود المشاركة لاتفاق على بنود الوثيقة التي اقترحها موسكو حول مناطق "وقف التصعيد" الأربع في سوريا .

سيريانيوز